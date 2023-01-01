محليات

تعليق الدراسة الحضورية في حائل بسبب الظروف الجوية.. غدًا

تشمل جامعة حائل والتدريب التقني
أمطار حائل
أمطار حائل
خالد السليمي
خالد السليمي

علّق التعليم العام، والتعليم الجامعي، والتدريب التقني، في منطقة حائل الدراسة الحضورية يوم غدٍ الاثنين 9 /6 / 1444هـ، وذلك بناءً على ما ورد من المركز الوطني للأرصاد وحرصًا على سلامة الطلاب والطالبات.

وأوضح تعليم حائل أن الدراسة ستكون عبر منصة "مدرستي" للطلبة ومنسوبي ومنسوبات المدارس، فيما ستكون الدراسة "بجامعة حائل" بالمركز الرئيس بمدينة حائل، وفروع الجامعة عن بُعد، من خلال نظام إدارة التعلم (بلاك بورد).

وأعلن التدريب التقني بحائل، لكل المتدربين والمتدربات والمنسوبين والمنسوبات أن الدراسة سيتم تحويلها عن بُعد.

المركز الوطني للأرصاد
حائل
التعليم الجامعي
التعليم العام
تعليم حائل
التدريب التقني

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