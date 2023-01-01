تعليق الدراسة الحضورية في حائل بسبب الظروف الجوية.. غدًا

علّق التعليم العام، والتعليم الجامعي، والتدريب التقني، في منطقة حائل الدراسة الحضورية يوم غدٍ الاثنين 9 /6 / 1444هـ، وذلك بناءً على ما ورد من المركز الوطني للأرصاد وحرصًا على سلامة الطلاب والطالبات.