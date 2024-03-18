بفريق مؤهل من الخبراء.. "مصادر الجزيرة" أفضل ورشة لصيانة الخزانات

بالإضافة إلى ذلك، تقدم الورشة مجموعة شاملة من الخدمات خارج نطاق الصيانة الروتينية، ويشمل ذلك تركيب الاستيكرات العاكسة لزيادة الرؤية والسلامة أثناء النقل الليلي، كما تقدم الورشة أيضًا خدمات تركيب الحواجز لتعزيز تدابير السلامة، مما يسهم في تحسين الأداء العام لمقطورات الخزانات على الطريق.