رمضان في "مدينة الزيتونة" الأوروبية.. تعرف على بداية فتح المسلمين لها.. وماذا فعلت معاهدة "لوزان"؟

وعلى الرغم من مرور أكثر من 80 عامًا على اتفاقية تبادل السكان بين اليونان وتركيا، والمعروفة تاريخيًا باسم اتفاقية «المقاصة» والتي وُقّعت بينهما في عام 1344 هجرية، 1924 ميلادية، إلا أن أعداد المسلمين في اليونان ظلت في نطاق الأقليات المسلمة التي يعوزها عديد من الحقوق، حيث مثلت اتفاقية « لوزان» بين تركيا واليونان، نقطة البداية لإضعاف الكيان المسلم في اليونان بعد أن بلغت أعداد المسلمين الذين هاجروا من اليونان إلى تركيا مليونًا و200 ألف نسمة من المسلمين.. ولم يتبق في اليونان من المسلمين.. في هذا الوقت سوى 200 ألف نسمة فقط.