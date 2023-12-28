تجاوزت تكلفتها 302 مليون.. تعرّف على نِسَب تغطية مشاريع المياه والصرف بتيماء

وأكد "العتيق"، خلال اللقاء، أن شركة المياه الوطنية تستهدف رفع الكفاءة التشغيلية، وزيادة نِسَب التغطية بالخدمات للمستفيدين في المحافظة؛ مبينًا حرص الشركة على مواكبة النمو بالمحافظة؛ حيث إن نسبة التغطية في المياه 95% والصرف 85%؛ مؤكدًا أن الخطط المستقبلية تتضمن 7 مشاريع مائية وبيئية بتكلفة تزيد على 288 مليون ريال.