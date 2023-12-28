تجاوزت تكلفتها 302 مليون.. تعرّف على نِسَب تغطية مشاريع المياه والصرف بتيماء

استعرض محافظ تيماء سعد بن نايف السديري، مشاريع شركة المياه الوطنية، الحالية والمستقبلية، والتي تجاوزت تكلفتها نحو 302 مليون ريال.
جاء ذلك خلال لقائه، في مكتبه بمقر المحافظة، رئيس القطاع الشمالي الغربي بشركة المياه الوطنية المهندس بندر بن حمود العتيق، ومدير فرع خدمات المياه بمحافظة تيماء ماجد العيادي؛ حيث تَضَمّن اللقاء مناقشة احتياجات المحافظة، واستعراض خطط الشركة لتوفير خدماتها المائية والبيئية للمستفيدين.
وأكد "العتيق"، خلال اللقاء، أن شركة المياه الوطنية تستهدف رفع الكفاءة التشغيلية، وزيادة نِسَب التغطية بالخدمات للمستفيدين في المحافظة؛ مبينًا حرص الشركة على مواكبة النمو بالمحافظة؛ حيث إن نسبة التغطية في المياه 95% والصرف 85%؛ مؤكدًا أن الخطط المستقبلية تتضمن 7 مشاريع مائية وبيئية بتكلفة تزيد على 288 مليون ريال.