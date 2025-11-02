مجموعة stc تبرم اتفاقية مع تليفونيكا لتقديم خدمات الأقمار الصناعية ومحطات الاتصال الأرضية

ومن المتوقع أن تُسهم القدرات المشتركة للطرفين في دعم قطاعات رئيسية مثل الملاحة البحرية والطيران وخدمات الطوارئ وربط المناطق النائية، من خلال توفير اتصال عالي السرعة وقابل للتوسّع يلبي متطلبات العمليات الحيوية في البر والبحر والجو. وستُمكّن هذه الشراكة من تقديم حلول اتصال بالأقمار الصناعية في المملكة ومنطقة الشرق الأوسط والأسواق العالمية، بما يعزّز الابتكار في التقنيات الحيوية التي تُسهم في دعم الاقتصاد الرقمي العالمي.