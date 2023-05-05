بالفيديو.. وزير الشؤون الإسلامية: التلاوة النجدية إلزامية في مساجد الرياض فقط

وأضاف وزير الشؤون الإسلامية، خلال مقطع فيديو مع الإعلامي محمد الهمزاني؛ وهو صحفي وصانع محتوى عن التراث والتاريخ الاجتماعي: التلاوة النجدية متميزة جداً وقريبة إلى النفس والروح، واشتهر بها أهل نجد، خاصة مدينة الرياض، وهي قراءة قديمة جداً، وأعتقد أن إحياءها مناسبٌ جداً حتى لا تندثر، وهي فعلاً بدأت بالاندثار.