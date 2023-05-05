بالفيديو.. وزير الشؤون الإسلامية: التلاوة النجدية إلزامية في مساجد الرياض فقط
وصف وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، التلاوة النجدية بأنها قريبة الى النفس والروح، واشتهر بها أهل نجد خاصة.
وكشف "آل الشيخ"، في هذا السياق عن إلزام أئمة المساجد في الرياض بالتلاوة النجدية، موضحاً أن مَن لا يتقنها سيتم استبداله بآخر.
وأضاف وزير الشؤون الإسلامية، خلال مقطع فيديو مع الإعلامي محمد الهمزاني؛ وهو صحفي وصانع محتوى عن التراث والتاريخ الاجتماعي: التلاوة النجدية متميزة جداً وقريبة إلى النفس والروح، واشتهر بها أهل نجد، خاصة مدينة الرياض، وهي قراءة قديمة جداً، وأعتقد أن إحياءها مناسبٌ جداً حتى لا تندثر، وهي فعلاً بدأت بالاندثار.
وأضاف: من خلال هذا المشروع طُلب من جميع الأئمة فقط في مدينة الرياض أن يتلوا بالقراءة النجدية، وستعود إلى وضعها الطبيعي.
وأردف "آل الشيخ": ستكون التلاوة النجدية في المدن الأخرى بحسب اختيار الإمام ورغبته.
وكشف عن البدء فعلياً في مشروع إحياء التلاوة النجدية في مساجد مدينة الرياض، حيث تم عقد دورات كثيرة للأئمة.
وقال: "أعطيناهم فرصة ومَن لا يستطيع أن يقرأ بالقراءة النجدية، سنبحث عن إمامٍ آخر، وهو يبحث له عن منطقة قريبة من الرياض يستطيع أن يؤم الناس فيها.