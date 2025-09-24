العبداللطيف لـ"سبق": رحيل العلماء خسارة للأمة ومسؤولية الأجيال حمل الأمانة

أكد الباحث في شؤون الأمن الفكري وعضو هيئة التدريس بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، الدكتور محمد بن علي العبداللطيف، أن سماحة مفتي عام المملكة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ -رحمه الله- كان علمًا بارزًا في العلم والدعوة إلى الله على بصيرة وتقوى، مشيرًا إلى أن سماحته إلى جانب نشره للعلم الشرعي كان صاحب شفاعة حسنة ويد بيضاء ممتدة لكل محتاج ماديًا ومعنويًا.