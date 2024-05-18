عاد لعهده قبل 50 عاماً.. الحياة تدب في "نفود عريق البلدان" والصور تجدّد الذكريات

تقع الروضة على بُعد 24 كيلو متراً من أشيقر، شرق طريق شقراء أم حزم "المستوي" بنحو كيلو مترين، في حضن نفود عريق البلدان من الغرب، إذ تحيط بها رمال نفود عريق البلدان من ثلاث جهات الشرقية والشمالية والجنوبية، وهي متوسطة المساحة، يصب فيها شعيب المنحنى الشمالي، الذي ينحدر من صفراء الوشم باتجاه الشرق، وتحيط بها الرمال من جهات عدة.