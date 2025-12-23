وزارة الخارجية : المملكة ترحب باتفاق تبادل الأسرى في اليمن وتثمن دور سلطنة عُمان

رحّبت المملكة العربية السعودية بالاتفاق الذي وُقّع عليه، اليوم، في العاصمة العُمانية مسقط، بشأن تبادل الأسرى والمحتجزين في اليمن، واصفة إياه بأنه خطوة إنسانية مهمة تُسهم في تخفيف المعاناة وتعزيز فرص بناء الثقة.
وقالت وزارة الخارجية في بيان رسمي: "تثمّن المملكة الجهود الصادقة والمساعي الكريمة التي بذلتها سلطنة عُمان في استضافة ورعاية المباحثات، ودعمها للعملية التفاوضية خلال الفترة من 9 إلى 23 ديسمبر 2025م".
كما أشادت المملكة بجهود مكتب المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن، واللجنة الدولية للصليب الأحمر، وكافة الأطراف المشاركة في هذه المفاوضات.
وأكدت وزارة الخارجية تجديد دعم المملكة لجميع الجهود الهادفة إلى تحقيق السلام والأمن والاستقرار في اليمن، وبما يلبّي تطلعات الشعب اليمني الشقيق.