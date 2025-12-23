وزارة الخارجية : المملكة ترحب باتفاق تبادل الأسرى في اليمن وتثمن دور سلطنة عُمان

رحّبت المملكة العربية السعودية بالاتفاق الذي وُقّع عليه، اليوم، في العاصمة العُمانية مسقط، بشأن تبادل الأسرى والمحتجزين في اليمن، واصفة إياه بأنه خطوة إنسانية مهمة تُسهم في تخفيف المعاناة وتعزيز فرص بناء الثقة.