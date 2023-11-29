المهنا: استضافة الرياض اكسبو 2030 يجسد ثقة العالم في المملكة وقدراتها

وقال المهنا "استضافة اكسبو 2030، كأحد أبرز المحافل الدولية، ستوفر نافذة عالمية مهمة لمشاركة ملايين الزوار من جميع أنحاء العالم للتعرف على ثقافتنا الأصيلة وتنوعها المذهل، كما أنها سوف تسلط الضوء على إحدى أكبر قصص التحول الوطني في القرن الحادي والعشرين بفضل الإنجازات الملهمة في تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030" ، وأضاف "يأتي هذا الفوز ليضاف إلى سلسلة من الإنجازات الدولية للملكة وعلى رأسها تنظيم كأس العالم لكرة القدم لعام 2034، ليؤكد تعاظم مكانة المملكة دولياً ونمو الثقة في قدارتها في ظل رؤية 2030 التي حظيت ومشاريعها برعاية استثنائية من سمو ولي العهد، والتي بدأنا نرى نتائجها كل يوم، حتى أصبحت المملكة تقف في مكانها المستحق بين دول العالم، كقائدة للعالمين العربي والإسلامي في كافة المجالات الاقتصادية والسياسية، وحتى أصبحت الرياض عاصمة للقرار والاستقرار والازدهار، وسط محيط يموج بالتحولات".