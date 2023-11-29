المهنا: استضافة الرياض اكسبو 2030 يجسد ثقة العالم في المملكة وقدراتها

قال بندر المهنا، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لطيران ناس، الناقل الجوي الوطني والطيران الاقتصادي الرائد في الشرق الأوسط والعالم، إن الفوز الساحق للعاصمة الرياض بتنظيم واستضافة معرض اكسبو 2030 يجسد ثقة العالم في كفاءة السعودية وقدرتها على تنظيم الفعاليات الكبرى واستضافة ملايين الزوار من مختلف أنحاء العالم والاحتفاء بهم.
وأضاف أن حصول الرياض، بعد منافسة مع مدن عالمية على تنظيم المعرض العالمي، على 119 صوتا من بين 180 صوتاً للدول الأعضاء بالمكتب الدولي للمعارض، يعد حدثاً نادراً، بفوز مدينة بثلثي الأصوات من الجولة الأولى للتصويت، وهو ما يعكس مدى الثقة العالمية في مكانة المملكة ويرسخ دورها الريادي كحاضنة لأكبر وأنجح الأحداث العالمية، ونقطة التقاء للعالم، ومركز عالمي للمعرفة والتطور العلمي والتقني، ومحطة للإبداع والابتكار، في ظل القيادة الحكيمة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان، ويتوج توجيهات ودعم وتمكين ولي العهد لملف الترشيح، ولمسيرة النهضة والتطوير التي تشهدها بلادنا الغالية، في ظل رؤية وطنية ملهمة بقيادة عظيمة وشعب طموح.
وقال المهنا "استضافة اكسبو 2030، كأحد أبرز المحافل الدولية، ستوفر نافذة عالمية مهمة لمشاركة ملايين الزوار من جميع أنحاء العالم للتعرف على ثقافتنا الأصيلة وتنوعها المذهل، كما أنها سوف تسلط الضوء على إحدى أكبر قصص التحول الوطني في القرن الحادي والعشرين بفضل الإنجازات الملهمة في تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030" ، وأضاف "يأتي هذا الفوز ليضاف إلى سلسلة من الإنجازات الدولية للملكة وعلى رأسها تنظيم كأس العالم لكرة القدم لعام 2034، ليؤكد تعاظم مكانة المملكة دولياً ونمو الثقة في قدارتها في ظل رؤية 2030 التي حظيت ومشاريعها برعاية استثنائية من سمو ولي العهد، والتي بدأنا نرى نتائجها كل يوم، حتى أصبحت المملكة تقف في مكانها المستحق بين دول العالم، كقائدة للعالمين العربي والإسلامي في كافة المجالات الاقتصادية والسياسية، وحتى أصبحت الرياض عاصمة للقرار والاستقرار والازدهار، وسط محيط يموج بالتحولات".
وتابع الرئيس التنفيذي لطيران ناس قائلا " أن استضافة اكسبو 2030، تمثل خطوة هامة على طريق تحقيق كافة مستهدفات رؤية 2030 في كافة القطاعات، مشيرا إلى أن طيران ناس منخرط بشكل مباشر عبر خطته للنمو والتوسع التي أطلقها تحت شعار "نربط العالم بالمملكة" لتحقيق أحد عناصر هذه الرؤية وهي الاستراتيجية الوطنية للطيران المدني التي تعتزم ربط المملكة مع 250 وجهة حول العالم والوصول إلى 300 مليون مسافر، مع استقبال 100 مليون سائح سنويا، وأكد أنه وحتى موعد إطلاق إكسبو 2030 في الرياض سيعمل طيران ناس على القيام بجهود استثنائية لتوسيع شبكة وجهاته والمساهمة في نجاح الاستضافة السعودية لهذا الحدث العالمي وتقديم نسخة استثنائية للمعرض، تقدم للعالم إرث المملكة الراسخ وتاريخها العريق وتنوعها الثقافي، وتسلط الضوء على حاضرها ونموها الاقتصادي والاجتماعي، وخططها المستقبلية وتجاربها الابداعية".