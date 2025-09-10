إطلاق الدورة الثالثة لجائزة مايدة محي الدين ناظر للابتكار ضمن هاكاثون الابتكار

وقد أعلنت اللجنة المنظمة عن المواعيد الرئيسة لمشاركة الطلاب والطالبات، حيث تمتد مد دة التسجيل من 2 إلى 25 سبتمبر 2025 (dar-alhekma.dyam.dev​)، يليها الفرز والترشيح حتى 2 أكتوبر، وتقام أعمال الهاكاثون الحضورية في 5 و6 أكتوبر، مع جلسات التوجيه والإرشاد الافتراضية في 7 و8 أكتوبر، وصولًا إلى الحفل الختامي في 9 أكتوبر، ويتضمن الهاكاثون ورش عمل وعرض المشاريع أمام لجنة تحكيم، مع جوائز مالية للفائزين تتجاوز 200 ألف ريال سعودي.