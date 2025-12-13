اختتام فعاليات المؤتمر الدولي لمستشفى الملك خالد التخصصي للعيون ومركز الأبحاث 2025

وركّز المؤتمر في نسخته لهذا العام على التطورات الحديثة في عدد من التخصصات الدقيقة، شملت: القرنية، مقدمة العين، جراحة الشبكية والجسم الزجاجي، شبكية العين الطبية، التهاب القزحية، الجلوكوما، طب عيون الأطفال، وجراحة تجميل العين. كما تضمن البرنامج العلمي محاضرات متخصصة، وورش عمل تدريبية، ونقاشات علمية معمقة استعرضت أحدث الأساليب العلاجية والتقنيات الجراحية.