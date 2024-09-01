دعم سعودي للقافلة الجراحية في غينيا.. وسفير المملكة ينوه بجهود "الندوة العالمية"

نوّه سفير خادم الحرمين الشريفين في غينيا كوناكري الدكتور فهاد بن عيد الرشيدي، بجهود الندوة العالمية للشباب الإسلامي؛ لما تقدمه من برامج في التنمية وخدمة المجتمعات.
جاء ذلك خلال الزيارة التي قام بها مدير مكتب الندوة العالمية الدكتور محمد مختار جالو، برفقة أطباء القافلة الجراحية المزمع إقامتها قريبًا في غينيا؛ حيث رحّب السفير بالزائرين، وأبدى استعداده لدعم القافلة ورعايتها ليستفيد منها أكبر عدد ممكن من أبناء المجتمع الغيني.
من جهته ثمّن نائبُ وزير الشؤون الدينية الحاج إبراهيم باه، برامجَ الندوة وجهودها، وأكّد ترحيب الحكومة الغينية بالقافلة، مشيرًا إلى حاجة الأهالي الماسة لمثل هذه الأنشطة الهادفة.
كما عبّر عن شكره للمملكة حكومةً وشعبًا، على دعمها المتواصل للأعمال والبرامج الإنسانية التي تعود بالفائدة على الشعب الغيني.