دعم سعودي للقافلة الجراحية في غينيا.. وسفير المملكة ينوه بجهود "الندوة العالمية"

جاء ذلك خلال الزيارة التي قام بها مدير مكتب الندوة العالمية الدكتور محمد مختار جالو، برفقة أطباء القافلة الجراحية المزمع إقامتها قريبًا في غينيا؛ حيث رحّب السفير بالزائرين، وأبدى استعداده لدعم القافلة ورعايتها ليستفيد منها أكبر عدد ممكن من أبناء المجتمع الغيني.