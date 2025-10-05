بيع 3 صقور بـ935 ألف ريال في مزاد معرض الصقور والصيد السعودي الدولي 2025

ويُعد تخصيص منطقة خاصة لصقور منغوليا في المعرض هذا العام الأول من نوعه، لما تحظى به من تقدير عالٍ لدى الصقارين في المملكة والمنطقة، إذ تمتاز بجودتها العالية، وضخامة حجمها، وطول جناحيها، وقوة تحمّلها، إلى جانب تنوع ألوانها بين الأبيض الفاتح والبني الداكن، ما يجعلها من أكثر الأنواع تفضيلًا لدى الهواة والمحترفين.