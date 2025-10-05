بيع 3 صقور بـ935 ألف ريال في مزاد معرض الصقور والصيد السعودي الدولي 2025

شهد معرض الصقور والصيد السعودي الدولي 2025 اليوم بيع ثلاثة صقور بقيمة إجمالية بلغت 935 ألف ريال، في مزاد مباشر أقيم أمام الزوّار في مركز الرياض للمعارض والمؤتمرات بملهم شمال العاصمة الرياض.
وضمن فعاليات مزاد منطقة الصقور المنغولية، عُرض صقران من طرح منغوليا؛ الأول حر فرخ شهد منافسة قوية انتهت ببيعه بمبلغ 450 ألف ريال، فيما بيع الصقر الثاني حر قرناس مقابل 400 ألف ريال.
واختتمت الليلة بطرح شاهين فرخ من طرح القحمة في منطقة عسير للطواريح علي وحسن المنجحي ومحمد الجداوي، ضمن مزاد نادي الصقور السعودي 2025 المخصص لصقور الطرح المحلي، حيث بيع بمبلغ 85 ألف ريال.
ويُعد تخصيص منطقة خاصة لصقور منغوليا في المعرض هذا العام الأول من نوعه، لما تحظى به من تقدير عالٍ لدى الصقارين في المملكة والمنطقة، إذ تمتاز بجودتها العالية، وضخامة حجمها، وطول جناحيها، وقوة تحمّلها، إلى جانب تنوع ألوانها بين الأبيض الفاتح والبني الداكن، ما يجعلها من أكثر الأنواع تفضيلًا لدى الهواة والمحترفين.
ويقتصر مزاد نادي الصقور السعودي على صقور فرخ الشاهين البحري المهاجر، مع الالتزام بعدم إقامة مزادات للشاهين القرناس أو الصقر الحر حفاظًا على استدامتهما.
ويُقدم النادي حزمة من الخدمات والتسهيلات للصقارين، تشمل النقل والسكن وتوثيق البيع، إضافة إلى بث المزاد عبر القنوات التلفزيونية ومنصات التواصل، مع تخصيص جوائز للطواريح في ختام المزاد دعمًا لهواية الصقارة وتنميتها اقتصاديًا واجتماعيًا.
ويُعد هذا المزاد وجهة رئيسية لصقور الطرح المحلي، يرسّخ الهوية الثقافية للمملكة، وينقل خبرات الصقارة إلى الأجيال الجديدة، كما يسهم في تحقيق رافد اقتصادي لمئات الطواريح المشاركين فيه من مختلف مناطق المملكة.