شاهد: "أمانة الطائف" تطوّر 9 أنفاق وجسور بلمسات جمالية وتعزّز كفاءة الشبكة المستلمة من النقل

في خطوة تطويرية لافتة، أنهت أمانة محافظة الطائف أعمال تأهيل وتطوير منظومة الجسور والأنفاق في أنحاء المدينة، وشملت المشاريع 9 مواقع رئيسة تغطي مختلف أرجاء المحافظة.
وشملت الأعمال تأهيل جسر حسان بن ثابت الذي يخدم محور شرق–غرب، وجسر السداد على طريق وادي وج الذي يعزّز حركة المركبات بين شمال المدينة وجنوبها، إضافة إلى جسر ونفق المؤتمرات الذي يربط طريق الملك عبدالله بطريق المؤتمرات.
كما أنهت الأمانة تطوير وتأهيل جسر الملك عبدالله الذي يُعد محورًا رئيسًا لحركة المرور من الشوارع المجاورة، وافتتحت جسر النسيم الجديد عند تقاطع طريق الملك خالد مع شارع خالد بن الوليد، وهو من المشاريع الحيوية التي ترفع كفاءة الحركة المرورية في المدينة، إلى جانب الدوران العلوي بالموقع الذي يسهم في انسيابية التنقل دون عوائق.
وشهد نفق تقاطع مستشفى الملك فيصل وسط المدينة أعمال تعزيز وتأهيل ومعالجة للمشوهات البصرية، وتم تشغيله لخدمة التدفق المروري العالي بالنفق والجسر السطحي. كما تابعت الأمانة تطوير جسر طريق الملك عبدالله مع طريق المؤتمرات الذي يخدم كثافة عبور المركبات القادمة من طريق الملك فهد الدائري وطريقي الطائف–الهدا والطائف - السيل الصغير.
وتواصل الأمانة أعمالها في نفق وجسر باب الحزم إلى جانب تنفيذ دراسات لتطوير الجسور المستلمة من وزارة النقل والخدمات اللوجستية، بما يتماشى مع جهود رفع كفاءة الطرق وتعزيز التنقل الآمن داخل المدينة.
ورصدت "سبق" ميدانيًا أعمال التطوير، إذ استثمرت الأمانة فترات انخفاض الكثافة المرورية لتنفيذ برنامج التأهيل الذي يهدف إلى تحسين جودة الحياة واستدامة المدينة، من خلال إعادة السفلتة وفق معايير حديثة تعتمد على عمليات نوعية في الكشط وإعادة التدوير والمعالجة.
وشملت المشاريع أعمال السفلتة وتعزيز السلامة المرورية، وصيانة الحواجز المعدنية والخرسانية، وأعمال الدهانات والأرصفة والمسطحات الخضراء، في إطار رفع كفاءة شبكة الجسور والأنفاق والطرق المحورية.
وأكدت الأمانة أن الجهود تهدف إلى تعزيز السلامة المرورية، وتحسين المشهد الحضري، ورفع جودة الخدمات المقدمة، بما يسهم في تحسين انسيابية الحركة وتقليل زمن التنقل، تحقيقًا لأهداف برنامج جودة الحياة للسكان والزوار والسياح.