شاهد: "أمانة الطائف" تطوّر 9 أنفاق وجسور بلمسات جمالية وتعزّز كفاءة الشبكة المستلمة من النقل

كما أنهت الأمانة تطوير وتأهيل جسر الملك عبدالله الذي يُعد محورًا رئيسًا لحركة المرور من الشوارع المجاورة، وافتتحت جسر النسيم الجديد عند تقاطع طريق الملك خالد مع شارع خالد بن الوليد، وهو من المشاريع الحيوية التي ترفع كفاءة الحركة المرورية في المدينة، إلى جانب الدوران العلوي بالموقع الذي يسهم في انسيابية التنقل دون عوائق.