نجاح تركيب نصف مفصل فخذ صناعي لسبعيني في مستشفى الملك خالد بالخرج

نجح فريق جراحة العظام في مستشفى الملك خالد بالخرج عضو تجمع الرياض الصحي الأول من تركيب نصف مفصل فخذ صناعي لمريض يبلغ من العمر 75 عامًا، يعاني من كسر في عنق الفخذ الأيسر نتيجة سقوطه على الأرض.