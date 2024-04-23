نجاح تركيب نصف مفصل فخذ صناعي لسبعيني في مستشفى الملك خالد بالخرج

نجح فريق جراحة العظام في مستشفى الملك خالد بالخرج عضو تجمع الرياض الصحي الأول من تركيب نصف مفصل فخذ صناعي لمريض يبلغ من العمر 75 عامًا، يعاني من كسر في عنق الفخذ الأيسر نتيجة سقوطه على الأرض.
وتفصيلاً، استقبلت طوارئ المستشفى المريض وهو يعاني من آلام حادة في مفصل الفخذ الأيسر، وتم إجراء الفحوصات الطبية اللازمة بشكلٍ فوري؛ والتي تبيّن على إثرها وجود كسر بعنق الفخذ الأيسر، ليتم الإجراء الجراحي بتركيب نصف مفصل فخذ صناعي.
واستغرقت العملية أكثر من ساعتين تكللت بالنجاح، وتمكن المريض بعد فترة التعافي من المشي وتحريك الفخذ الأيسر -ولله الحمد- وخرج من المستشفى وهو في حالة جيدة.
يُذكر أن عدد مستفيدي الطوارئ في المستشفى قد بلغ 30.079 مستفيدًا خلال الربع الأول من العام الجاري 2024م.