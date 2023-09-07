شركة الدرعية أول جهة من نوعها في الشرق الأوسط تحصل على شهادة "سايتس" للاستدامة

وأكد أن حصول وادي صفار على الفئة الذهبية المسبقة "SITES Gold Precertification" يمثل شهادة جديدة للوادي كأحد المواقع الطبيعية الرئيسية في المملكة، ويضع وادي صفار جنبًا إلى جنب مع قائمة من المشاريع الكبرى في جميع أنحاء العالم، مثل الولايات المتحدة واليابان والبرازيل والصين وكندا، كما تُبرز الجائزة مدى الالتزام بمبادئ الاستدامة، التي تعد جزءًا لا يتجزأ من المخطط الرئيسي لوادي صفار، مشيرًا إلى أن الشهادة تُعزز قيمة المشروع على المستوى المحلي والمجتمعي، إضافةً إلى دعم المشروع في جذب أفضل الشركاء والمستثمرين من جميع أنحاء العالم.