إيداع رواتب "يناير" مع العلاوة السنوية للموظفين.. غدًا الأحد

تودع الجهات الحكومية، غدًا الأحد، رواتب الموظفين مع العلاوة السنوية.
ووفقًا لما أُصدِر سابقًا؛ فإن العلاوة السنوية تُصرف لموظفي وموظفات الدولة في شهر يناير من كل عام ميلادي جديد.
وأعلنت وزارة المالية، عبر موقعها الرسمي في وقت سابق، أنه إذا وافق يوم 27 من الشهر الميلادي يوم الجمعة، يكون يوم الصرف، الخميس الذي قبله.
وفي حال وافق يوم 27 من الشهر الميلادي السبت، يكون الصرف الأحد، الذي بعده، وهو ما ينطبق على هذا الشهر.
يُذكر أن العلاوة السنوية تختلف من موظف إلى آخر، بناء على الدرجة والمرتبة أو المستوى الذي يشغله.