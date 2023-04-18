بعد هطول الأمطار.. روضة "قاع ثرمداء" ترسم لوحات خلابة

ملأت مياه الأمطار روضة "القاع" بمركز ثرمداء شمال شرق محافظة مرات، وسط اهتمام من المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر بالإشراف عليها وحمايتها من دخول المركبات.
واجتذبت البحيرة المحفوفة بالكثبان الذهبية المتنزهين ومحبي البر؛ إذ جمعت بين صفاء المياه وجمال الكثبان الرملية التي تحيط بها من الجهتين الشرقية والشمالية.
وتقع الروضة شمال شرق مركز ثرمداء بمحافظة مرات على ضفاف النفود وتبعد عن مدينة الرياض 150 كم، ويمكن الوصول إليها عن طريق "صلبوخ- حريملاء- القصب- ثرمداء"، أو عن طريق "ضرما- مرات- ثرمداء".
وقام المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر بحماية الروضة من دخول المركبات والحيوانات إليها، كما قام فرع بلدية ثرمداء بتنفيذ طريق حول الروضة، وتوفير أهم الخدمات كالنظافة وخزانات المياه.
ويعد موقع مدينة ثرمداء مميزاً لوقوعها بين رمال نفود "الرغام" الذهبية من جهة الشرق، والمرتفعات الجبلية من جهة الغرب التي تنحدر منها أودية النخيل ووادي الصنع ووادي الجمل، ووادي الكليبية، وتصب في قاع ثرمداء.
يُذكر أن متنزه القاع من ضمن المتنزهات المخصصة لمصلحة المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر، ويحظى باهتمام المركز، إذ يؤكّد ممثل المركز الوطني للتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر بمحافظة مرات ماجد حبيب المطيري، أن المركز يعتزم زراعة ٢٠ ألف شجرة كمرحلة أولى.
ولفت "المطيري" إلى أنه يجري العمل على نثر بذور السدر والرمث والأرطى، مشيراً إلى أن المركز سيقوم تقليب التربة لاستصلاحها وتهيئتها للإنبات.