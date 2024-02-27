طوق نجاة للمصابين.. هكذا تساهم حمية "الفودماب" في التخلص من آلام المعدة وانتفاخات البطن

وقال الدكتور عبدالله الذيابي، استشاري الجهاز الهضمي والمناظير، لـ"سبق" في مجال صحة الجهاز الهضمي: ظهر النظام الغذائي المنخفض (الفودماب) كمنارة أمل للأشخاص المصابين بالقولون العصبي، ومشاكل الجهاز الهضمي الأخرى. إن النظام الغذائي المنخفض الفودماب عبارة عن حمية منخفضة السكريات، قليلة التعدد، والسكريات الثنائية، والسكريات الأحادية، والبوليولات، وهي مجموعة من الكربوهيدرات القصيرة، توجد في العديد من الأطعمة، وتمتص ببطء شديد، أو لا تهضم على الإطلاق في الأمعاء الدقيقة، التي يمكن أن تسبب عدم الراحة في الجهاز الهضمي لدى بعض الأفراد؛ إذ تبدأ هذه الكربوهيدرات في التخمر عندما تصل إلى الأمعاء الغليظة؛ وهو ما ينتج عنه الغازات، التي تتسبب في تمدد الأمعاء، وحدوث الانتفاخ والألم بالنسبة للأشخاص ذوي الأمعاء الحساسة.