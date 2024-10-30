مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالخبر يُجري بنجاح جراحة تكميم لإنهاء معاناة "عشريني" من السمنة تجاوز وزنه 230 كجم

وأضاف الدكتور الرطروط أن عملية التكميم استغرقت 60 دقيقة تحت التخدير الكامل، وتم فيها استخدام تقنيات المنظار والدخول عبر 3 فتحات صغيرة في البطن وإجراء عملية التكميم، وقد تكللت جهود الفريق الطبي بالنجاح، دون أية مضاعفات ولله الحمد، نُقل بعدها المراجع لجناح التنويم، وأبانت مؤشراته الحيوية تحسناً كبيراً بحالته الصحية في الساعات الأولى من خروجه من غرفة العمليات، وغادر في اليوم الثالث وهو بصحة جيدة خاصة بعد انضباط ضغط الدم والتنفس، وقد تم وضع برنامج غذائي خاص.