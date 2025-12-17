الضباب يخيّم على مدينة طريف ودرجة الحرارة المحسوسة تهبط إلى 4 درجات فجرًا

شهدت محافظة طريف شمال السعودية ، منذ صباح يوم أمس حالة جوية غير مستقرة، تميّزت بأمطار متواصلة وغيوم كثيفة لبّدت السماءمنذ ساعات الصباح الباكر، ما أسهم في انخفاض تدريجي بدرجات الحرارة المحسوسة وصلت إلى 4 درجات مئوية عند ساعات الفجر وهوما زاد من حدة الأجواء الباردة التي شعر بها المواطنون.

ومع فجر اليوم التالي، تكاثف الضباب بشكل لافت، خاصة في الساعات الأولى من الصباح، حيث تدنّت الرؤية الأفقية في العديد من الطرقوالمناطق المفتوحة، مع استمرار فرص هطول الأمطار الخفيفه .

وكانت هيئة الأرصاد الجوية قد أصدرت تحذيرات مسبقة من تشكّل الضباب الكثيف وانخفاض درجات الحرارة، داعية السائقين إلى توخيالحذر أثناء القيادة، وضرورة الالتزام بالسرعات المحددة واستخدام الأنوار المناسبة، نظرًا لتأثير الضباب على مستوى الرؤية.

وأكدت الهيئة أن هذه الأجواء قد تستمر خلال الساعات القادمة، مع احتمالية استمرار الضباب في فترات الصباح الباكر، مشددة علىأهمية متابعة التحديثات الجوية والالتزام بالإرشادات الوقائية حفاظًا على السلامة العامة.