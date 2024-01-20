انطلاق أعمال مؤتمر "باحث الطبي" في نسخته الثالثة بجامعة الملك خالد

وسجل المؤتمر في يومه الأول حضور أكثر من ألف مستفيد، كما صاحَبَ المؤتمر عددٌ من الأوراق البحثية، والمحاضرات الطبية، وورش العمل، شارك فيها نخبة من أعضاء هيئة التدريس بالكليات الصحية؛ حيث شهد عقد 15 ورشة عمل، تتمحور حول مجموعة من المواضيع التي تهم الطلبة في بداية حياتهم البحثية، وتتناول كتابة الورقة البحثية، واختيار السؤال البحثي، وكتابة مقترح البحث، وطريقة نشر الأبحاث في المجلات المحكمة، إضافة إلى 7 محاضرات، وأكثر من 130 ورقة بحثية.