ناقش 160 بحثاً علمياً.. مجمع الفقه الإسلامي الدولي يختتم أعماله في جدة

فيما استنكر المجلس في البيان الثاني ما حدث من حرق نسخ من القرآن الكريم في عددٍ من الدول، مشدداً على إدانته بأشد العبارات إقدام عددٍ من المتطرفين في السويد والدنمارك وغيرهما من الدول على حرق نسخ من كتاب الله تعالى تعبيراً عن حقدهم الدفين على دين يدين به ما يقارب من مليارَي شخص في العالم، وتأكيداً على تنامي داء الإسلاموفوبيا في الفكر والسلوك.