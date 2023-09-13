"البديوي": مجلس التعاون يتطلع لتعزيز حواره مع المجتمع الدولي للعمل على حل النزاعات سلميًا

وأشار "البديوي" إلى أن التعاون المحتمل بين الأمانة العامة لمجلس التعاون مع منظمة حلف شمال الأطلسي، الذي يعتبر التحالف العسكري الأكبر في العالم، يحظى بأهمية قصوى، لاسيما وأن هنالك فرصًا للانخراط بفعالية في شراكات وحوارات استراتيجية بنّاءة مع أعضائه، مشيدًا بالتعاون الوثيق والمثمر بين مملكة البحرين ودولة قطر ودولة الكويت والإمارات العربية المتحدة من جهة، وحلف شمال الأطلسي (الناتو) من جهة أخرى، وذلك تحت مظلة مبادرة إسطنبول للتعاون ومن خلال المركز الإقليمي لحلف شمال الأطلسي ومبادرة إسطنبول للتعاون الذي يحتفل بالذكرى السابعة لتأسيسه في يناير المقبل.