"مدل بيست" تعيّن محمد حمزة مديراً تنفيذياً لقسم الموسيقى العربية والإقليمية وتنمية المواهب

وفي عام 2008، انضم إلى مجموعة ميلودي ميوزيك مديراً عاماً، وفي عام 2012، أصبح رئيس المحتوى في إم.ميديا، وهي منصة رقمية تطرح فيديوهات حسب الطلب للأفلام والوثائقيات والمسلسلات اللبنانية والإقليمية، حيث كان مسؤولاً عن المنتجات الأصلية وإصدار التراخيص.