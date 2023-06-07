"مدل بيست" تعيّن محمد حمزة مديراً تنفيذياً لقسم الموسيقى العربية والإقليمية وتنمية المواهب

أعلنت شركة "مدل بيست"، تعيين "محمد حمزة" المخضرم في مجال الفنون والموسيقى مديراً تنفيذياً لقسم الموسيقى العربية والإقليمية وتنمية المواهب.
وسيتولى حمزة، الإشراف على اتفاقيات حقوق الطبع والنشر وعقود النشر الجزئي وعقود التسجيل الحصرية، مع التركيز على الفنانين العرب من منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، كما سيعمل على تطوير المواهب بالتنسيق مع أقسام مدل بيست الأخرى للحجوزات وعلامات التسجيل والنشر والتطوير التجاري.
وقال محمد حمزة، المدير التنفيذي لقسم الموسيقى العربية والإقليمية وتنمية المواهب في "مدل بيست": "يشرفني الانضمام إلى عائلة مدل بيست التي تعد لاعباً رئيساً في صناعة الموسيقى، ومتحمس للعمل مع الفريق للمساعدة على وضع فناني منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في طليعة المشهد الموسيقي العالمي".
وأضاف، "نتطلع إلى رعاية الجيل القادم من المواهب الموسيقية وإيجاد الفرص التي تمكنهم من تحقيق أهدافهم، من خلال معرفتنا وخبراتنا الواسعة في تطوير مسيرة الفنانين وإدارة الفعاليات والإنتاج والخدمات".
يتمتع محمد حمزة بخبرة تتجاوز 25 عاماً في مجال الموسيقى والأعمال الثقافية والوسائط المتعددة والترفيه الرقمي والتجزئة في مختلف أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.. وهو خبير في تطوير العلامات التجارية للفنانين وإدارة الحقوق ولديه شغف كبير بالموسيقى.
وسبق أن شغل محمد حمزة منصب مدير أعمال شركة وارنر ميوزيك في الشرق الأوسط من 2018 إلى 2022، حيث ساعد في تأسيس وإدارة وحدة الشركة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.. ومن خلال دوره، قام بتوسيع حضور وارنر ميوزيك، وعزز وجود الفنانين العالميين، ورعى قائمة طويلة من الفنانين والموسيقيين العرب في المنطقة.
بدأ محمد حمزة مسيرته المهنية عام 1998 مع شركة وارنر ميوزيك مديراً لعلامتها التجارية الإقليمية ميوزيك ماستر.. وأسّس لاحقاً شركة تيمبل إنترتينمت، وهي شركة مستقلة متخصصة في النشر والإنتاج، قبل أن ينضم إلى شركة فيرجن ميجاستورز مديراً لتسويق المنتجات.
وفي عام 2008، انضم إلى مجموعة ميلودي ميوزيك مديراً عاماً، وفي عام 2012، أصبح رئيس المحتوى في إم.ميديا، وهي منصة رقمية تطرح فيديوهات حسب الطلب للأفلام والوثائقيات والمسلسلات اللبنانية والإقليمية، حيث كان مسؤولاً عن المنتجات الأصلية وإصدار التراخيص.