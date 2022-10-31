مستشارة أسرية: زوج يطلق زوجته بعد إجرائها عملية تجميلية

أكدت عبير السعد المستشارة الأسرية والمدربة المعتمدة، أن بعض المشاكل بين الأزواج والزوجات أصبحت تحدث بسبب رغبة الزوجة في إجراء عملية تجميلية بينما يرفض الزوج وبعدها تبدأ الخلافات تدب بينهما.
وذكرت "السعد" أن هناك نوعية من الأزواج عندما تقوم الزوجة بعمل إجراء تجميلي يغضب ومنهم من يهدد بالطلاق، وكأن الزوجة ليس لها رأي حتى في جسدها، مؤكدة أن كثيراً من السيدات يرغبن ويبحثن عن كل ما هو جديد لزيادة جمالهن أو الاهتمام بنفسها.
وكشفت بأن رجلاً طلق زوجته عندما تعرضت لوعكة صحية وذهبت إلى أحد المستشفيات واضطرت لعمل عملية جراحية، وعند سؤال الطبيب قبل دخولها حجرة العمليات: "هل قمت قبل ذلك بإجراء جراحي؟" قالت والدتها: "نعم، قامت بشفط أماكن من جسمها وعملية تجميلية في ثديها"، وذهل الزوج عندما علم ذلك وبعدها تم الطلاق، معللاً السبب بأنه "من المفترض إخباري بذلك قبل الزواج"!.
وتابعت "السعد" قائلة إن هناك أزواجاً متفاهمين ويتحاورون وبعدها يصلون لقرار هي تقتنع به أو لا، وبعضهم تقوم قائمته، معللة أسباب رفض الزوج بأن غالباً تكون هذه العمليات باهظة الثمن، أو بسبب غيرته عليها، أو لأسباب نفسية تتعلق بشخصيته.