مستشارة أسرية: زوج يطلق زوجته بعد إجرائها عملية تجميلية

وكشفت بأن رجلاً طلق زوجته عندما تعرضت لوعكة صحية وذهبت إلى أحد المستشفيات واضطرت لعمل عملية جراحية، وعند سؤال الطبيب قبل دخولها حجرة العمليات: "هل قمت قبل ذلك بإجراء جراحي؟" قالت والدتها: "نعم، قامت بشفط أماكن من جسمها وعملية تجميلية في ثديها"، وذهل الزوج عندما علم ذلك وبعدها تم الطلاق، معللاً السبب بأنه "من المفترض إخباري بذلك قبل الزواج"!.