نائب "الشورى": المملكة قدّمت مبادرات نوعية في مكافحة التطرف والإرهاب والتصدي للأفكار المنحرفة

من جانبه، ثمّن الممثل الخاص للاتحاد الأوروبي، الدور الذي تقوم به المملكة في دعم الأمن والسلام والاستقرار في المنطقة، مشيدًا بالإصلاحات الكبيرة التي حققتها في مجال حقوق الإنسان، مؤكدًا أن المملكة تُعدُّ شريكًا استراتيجيًا للاتحاد الأوروبي، كما أشاد بمبادرتي السعودية الخضراء والشرق الأوسط الأخضر اللتين أعلن عنهما صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء؛ لكونهما مبادرتين نوعيتين تهدفان إلى تحسين جودة الحياة وحماية البيئة.