نائب "الشورى": المملكة قدّمت مبادرات نوعية في مكافحة التطرف والإرهاب والتصدي للأفكار المنحرفة

التقى نائب رئيس مجلس الشورى الدكتور مشعل بن فهم السُّلمي بمقر المجلس بالرياض اليوم، بالممثل الخاص للاتحاد الأوروبي إيمون غيلمور والوفد المرافق له.
وأكد الدكتور "السلمي" أهمية تعزيز العلاقات بين المملكة العربية السعودية والاتحاد الأوروبي، مشددًا على اهتمام وعناية مجلس الشورى بحقوق الإنسان، من خلال تكوين المجلس للجنة باسم "حقوق الإنسان"، ضمن لجانه المتخصصة، موضحًا عناية واهتمام وحرص قيادة المملكة بتعزيز وحماية حقوق الإنسان، حيث تم إصدار وتطوير عدد من الأنظمة والتشريعات التي تسهم في حفظ حقوق الإنسان.
وأشار إلى النقلة النوعية الشاملة والتطور الكبير الذي تشهده المملكة في المجالات الاقتصادية والتنموية والاستثمارية والسياحية كافة، مبينًا أن المملكة العربية السعودية تقوم بجهود فاعلة لتحقيق الأمن والاستقرار والتنمية في العالم العربي ومنطقة الشرق الأوسط، حيث قدمت مبادرات نوعية في مكافحة التطرف والإرهاب والتصدي للأفكار المنحرفة، ونشر ثقافة الاعتدال والتسامح.
ولفت إلى الدور المحوري للمملكة في مواجهة ظاهرة التغيرات المناخية وتقليل الانبعاثات الكربونية، والمبادرات النوعية التي قدمتها، وتبنيها للسياسات والبرامج التي تسهم في الحد منها كمبادرة السعودية الخضراء ومبادرة الشرق الأوسط الأخضر التي أعلن عنها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان وليّ العهد رئيس مجلس الوزراء والتزامها بالوصول إلى الحياد الصفري من انبعاثات الكربون بحلول عام (2060).
من جانبه، ثمّن الممثل الخاص للاتحاد الأوروبي، الدور الذي تقوم به المملكة في دعم الأمن والسلام والاستقرار في المنطقة، مشيدًا بالإصلاحات الكبيرة التي حققتها في مجال حقوق الإنسان، مؤكدًا أن المملكة تُعدُّ شريكًا استراتيجيًا للاتحاد الأوروبي، كما أشاد بمبادرتي السعودية الخضراء والشرق الأوسط الأخضر اللتين أعلن عنهما صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء؛ لكونهما مبادرتين نوعيتين تهدفان إلى تحسين جودة الحياة وحماية البيئة.
وجرى خلال اللقاء تقديمُ شرحٍ عن آلية عمل المجلس ولجانه، وبحث القضايا والموضوعات ذات الاهتمام المشترك بين مجلس الشورى والاتحاد الأوروبي، وأهمية تعزيز فرص التعاون بين مجلس الشورى والبرلمان الأوروبي.
حضر اللقاء عضو مجلس الشورى رئيس لجنة حقوق الإنسان الدكتور خالد المحيسن، والمندوب الدائم للمملكة لدى الاتحاد الأوروبي السفير الدكتور سعد العريفي، وسفير الاتحاد الأوروبي لدى المملكة باتريك سيمونيه، ورئيس قسم حقوق الإنسان بالاتحاد الأوروبي لويزا راجير، ورئيس شعبة الجزيرة العربية والعراق بالدائرة الأوروبية للعمل الخارجي أنا ماريا باناجيو تاكوبولو، ومسؤول مكتب المملكة العربية السعودية الفارو بينلوخ ميرندا، والمستشار والممثل الخاص لحقوق الإنسان للاتحاد الأوروبي السيد فيكتور فيليك، وتيو لومير، ويانا سامادوفا من مندوبية الاتحاد الأوروبي بالمملكة، وعدد من المسؤولين في الاتحاد الأوروبي.