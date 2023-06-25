"الوفد النيبالي" يثمّن لقيادة المملكة استضافتهم ضمن برنامج ضيوف خادم الحرمين

أعرب الوفد النيبالي المستضاف ضمن برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة والزيارة، الذي تنفّذه وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، عن شكرهم للقيادة الرشيدة نظير ما وجدوه من تسهيلاتٍ لمختلف الإمكانات والخدمات، واستقبالٍ مشرّفٍ لأداء فريضة الحج بكل ابتهاج واطمئنان.