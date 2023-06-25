"الوفد النيبالي" يثمّن لقيادة المملكة استضافتهم ضمن برنامج ضيوف خادم الحرمين

أعرب الوفد النيبالي المستضاف ضمن برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة والزيارة، الذي تنفّذه وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، عن شكرهم للقيادة الرشيدة نظير ما وجدوه من تسهيلاتٍ لمختلف الإمكانات والخدمات، واستقبالٍ مشرّفٍ لأداء فريضة الحج بكل ابتهاج واطمئنان.
وقال رئيس رابطة المدارس الإسلامية بالنيبال وعضو هيئة التدريس بجامعة سراج العلوم النيبالية الدكتور عبدالغني العوفي: وجدنا البرنامج متكاملاً بنواحي عدة، وخاصةً فيما وجدناه بإجراءات القدوم إلى مكة المكرّمة، فعادةً إجراءات السفر تأخذ أوقاتاً طويلة لكن التنسيق المستمر والمتابعة الجيدة يسّرا لنا الكثير.
وقدّم الدكتور العوفي، شكره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله-، سائلاً الله أن يتقبّل منهما هذه الجهود المباركة لخدمة ضيوف الرحمن.
كما قدّم شكره لوزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، واللجان العاملة في البرنامج، لسعيهم المستمر لما فيه راحة الحجاج.