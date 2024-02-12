"الحقيل" و"الغامدي" يطلقان منصة تحسين المشهد الحضري بمدن المملكة

أطلق وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد بن عبدالله الحقيل، ورئيس الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا) الدكتور عبدالله بن شرف الغامدي، منصة تحسين المشهد الحضري في مدن ومحافظات المملكة (SmartC Visual Pollution)، بحضور الأمير الدكتور فيصل بن عبدالعزيز بن عياف أمين منطقة الرياض وعدد من أمناء مناطق المملكة.