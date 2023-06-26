تنفيذ برنامج "ذكاء اصطناعي" لمراقبة أوزان وجبات الحجاج وجودتها

وتعزيزًا لدور المملكة في خدمة ضيوف الرحمن، والارتقاء بها بشكل يتوافق وبرنامج خدمة ضيوف الرحمن أحد برامج تحقيق رؤية المملكة 2030، أطلق المكتب الاستشاري للذكاء الاصطناعي والمجموعة البحثية للواقع الافتراضي والميتافيرس بجامعة الملك عبدالعزيز خلال موسم حج هذا العام، العديد من البرامج التي يتم تنفيذها بالتعاون مع شركات الطوافة مقدمي خدمات حجاج الخارج؛ حيث تم إدخال الذكاء الاصطناعي في مراقبة أوزان عبوات وجبات التغذية المقدمة للحجاج في المشاعر المقدسة.