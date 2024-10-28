الاجتماع التشاوري لـ"ARCO" يؤكد موقفه الثابت للدفاع عن فلسطين ولبنان في أزمتهما الإنسانية الحالية

وشددت الجمعيات الوطنية على موقفها الثابت للدفاع عن فلسطين ولبنان في أزمتهما الإنسانية الحالية؛ مؤكدة اتخاذها موقفًا صارمًا تجاه ما يحدث من انتهاكات للقانون الدولي الإنساني؛ وذلك خلال اجتماعات مجلس المندوبين والمؤتمر الدولي للحركة الدولية في جنيف؛ مؤكدة كذلك اتخاذ خطوات فعالة لحشد التأييد والمساندة للمرشحين العرب لعضوية اللجنة الدائمة للصليب الأحمر والهلال الأحمر، عن طريق حشد التأييد للمرشحين في الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، ومن خلال جامعة الدول العربية.