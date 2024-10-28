الاجتماع التشاوري لـ"ARCO" يؤكد موقفه الثابت للدفاع عن فلسطين ولبنان في أزمتهما الإنسانية الحالية

عقدت المنظمة العربية للهلال الأحمر والصليب الأحمر "ARCO" اجتماعًا تشاوريًّا على هامش الاجتماعات الدستورية للحركة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر في جنيف، بمشاركة الجمعيات الوطنية في الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي، وممثلي البعثات الدائمة للدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي، وممثل عن جامعة الدول العربية في جنيف، والمدير الإقليمي للاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الدكتور حسام الشرقاوي.
وحَظِيَ الاجتماع بتوافق في الآراء وتوحيد الأصوات تجاه ما يحدث في المنطقة العربية من انتهاكات للقانون الدولي الإنساني، واستمرار الاعتداءات غير الإنسانية وغير المشروعة.
وعدّت المجموعة العربية الاجتماعَ التشاوري فرصة يجب استغلالها لإيصال الأصوات العربية الرافضة لهذه الانتهاكات، عبر المنبر الإنساني الأكثر أهمية على المستوى العالمي، وهو المؤتمر الدولي للحركة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر.
وشددت الجمعيات الوطنية على موقفها الثابت للدفاع عن فلسطين ولبنان في أزمتهما الإنسانية الحالية؛ مؤكدة اتخاذها موقفًا صارمًا تجاه ما يحدث من انتهاكات للقانون الدولي الإنساني؛ وذلك خلال اجتماعات مجلس المندوبين والمؤتمر الدولي للحركة الدولية في جنيف؛ مؤكدة كذلك اتخاذ خطوات فعالة لحشد التأييد والمساندة للمرشحين العرب لعضوية اللجنة الدائمة للصليب الأحمر والهلال الأحمر، عن طريق حشد التأييد للمرشحين في الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، ومن خلال جامعة الدول العربية.