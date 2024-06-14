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الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي يصل جدة لأداء مناسك الحج
استقبله نائب أمير مكة وأمين جدة
وصل الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، والوفد المرافق له، إلى جدة، اليوم؛ لأداء مناسك الحج.
وكان في استقباله بمطار الملك عبدالعزيز الدولي: الأمير سعود بن مشعل بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة، وأمين محافظة جدة صالح بن علي التركي، ومدير شرطة منطقة مكة المكرمة اللواء صالح الجابري، والقنصل العام لجمهورية مصر العربية أحمد عبدالمجيد، ومدير عام مكتب المراسم الملكية بمنطقة مكة المكرمة أحمد عبدالله بن ظافر.