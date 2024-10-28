"التعليم" تعلن فتح باب التقديم للترقيات الإدارية عبر منصة "مسار" وتوضّح معايير المفاضلة

أعلنت وزارة التعليم عن فتح باب التقديم للترقيات للموظفين والموظفات لشاغلي الوظائف الإدارية من المرتبة العاشرة فما دون، وذلك عبر منصة "مسار".
وحددت الوزارة فترة التقديم للفترة الثانية لهذا العام على أن تبدأ من يوم الأحد 1 جمادى الأولى 1446هـ، الموافق 3 نوفمبر 2024م، وتستمر حتى يوم الأحد 15 جمادى الأولى 1446هـ، الموافق 17 نوفمبر 2024م.
وأهابت الوزارة بجميع الموظفين الراغبين في الترقية الالتزام بالضوابط والشروط المحددة عبر منصة "مسار"، وتحديث بياناتهم الوظيفية والشخصية، مؤكدةً أنه في حال ظهور رسالة "أنت غير مؤهل"، فإن هذا يعني عدم مطابقة المتقدم للشروط المطلوبة للترقية.
كما وفرت الوزارة روابط للاطلاع على معايير المفاضلة والعناصر المرجحة للترقية، إلى جانب توفر قنوات للدعم والملاحظات لتسهيل العملية على المستفيدين.