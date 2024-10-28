"التعليم" تعلن فتح باب التقديم للترقيات الإدارية عبر منصة "مسار" وتوضّح معايير المفاضلة

وحددت الوزارة فترة التقديم للفترة الثانية لهذا العام على أن تبدأ من يوم الأحد 1 جمادى الأولى 1446هـ، الموافق 3 نوفمبر 2024م، وتستمر حتى يوم الأحد 15 جمادى الأولى 1446هـ، الموافق 17 نوفمبر 2024م.