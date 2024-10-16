يحضرها قادة دول التكتُّلين للمرة الأولى.. ما أهمية القمة الخليجية الأوروبية؟

وتطورت علاقات التعاون بين مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي خلال قرابة ثلاثة عقود ونصف القرن، في مختلف المجالات؛ ومن بينها: التجارة والاستثمار، والرقمنة، والتحول الأخضر، إلا أنها حظيت بتطور نوعي وتاريخي على مستوى الشراكة، مع إعلان الممثل الأعلى للمفوضية الأوروبية "جوزيب بوريل" عن إقامة "شراكة استراتيجية مع الخليج" في شهر مايو 2022م، وهو ما انعكس بجلاء على مظاهر التعاون التي شهدتها العلاقات بين التكتلين في السنتين اللاحقتين.