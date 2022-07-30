جامعة الإمام عبدالرحمن الفيصل بالدمام تطلق أيقونة طلبات الالتحاق عبر تطبيقها الاثنين القادم

وأكدت ضرورة الاستعداد المبكر من قِبَل المتقدم بتحميل تطبيق الجامعة (MY IAU)، وتصفح الأيقونات الخاصة بالقبول الإلكتروني، والاطلاع على التفاصيل والمعلومات عن المسارات والكليات والتخصصات المتميزة والنوعية؛ داعية الطلبة الراغبين في التقدم إلى الجامعة، متابعة حسابات العمادة الرسمية بقنوات التواصل الاجتماعي في "تويتر" و"إنستغرام" و"سناب شات" عبر المعرف (IAU_AR @)، وتفعيل التنبيهات باعتبارها المصدر الرسمي للمعلومات الصحيحة أو التواصل مع أيقونة المحادثات الفورية في بوابة القبول الإلكترونية.