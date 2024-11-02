"الحربي": استضافة المملكة لأعمال "القمة العالمية للبروبتك" دليل على مواكبتنا لتقنيات منظومة العقار

أكد رئيس مكتب الاتحاد الدولي للعقار في المملكة العربية السعودية، عبدالله الحربي، أن استضافة المملكة لأعمال القمة العالمية للبروبتك " The Global Proptech Summit " تعد حدثًا عالميًا مهمًا وتمثل دليلاً على مواكبة المشهد العقاري في المملكة لتقنيات منظومة العقار وأثرها البالغ في تعزيز الاستثمار في تقنية الاقتصاد الرقمي.
وقال "الحربي" إن هذا الحدث العالمي الذي شهد مشاركة واسعة لنخبة من الخبراء والمتخصصين في صناعة وتقنيات العقار، بجانب مشاركة رؤساء تنفيذيين بارزين وأكثر من 100 متحدث مثلوا 80، يعد أمرًا في غاية الأهمية وسيكون له ما بعده في مستقبل العقار.
وأشار إلى أن المشاركة الفاعلة لمكتب الاتحاد الدولي للعقار بالمملكة، في أعمال هذه القمة العالمية، تمثل امتدادًا لمشاركات المكتب المميزة في مختلف الفعاليّات والمحافل، داخل وخارج المملكة.
وأضاف أن أكثر ما يميز القمة أنها تمثل مزيجًا مبتكرًا ما بين التقنيات الحديثة وصناعة العقارات لتحقيق التطورات في منظومة العقار.
وتابع "الحربي": "مثلت قمة البروبتك فرصة نادرة للاطلاع على أحدث التجارب العقارية الدولية وتقنياتها، بجانب تعزيز فرص التعاون الدولي والشراكات في مجال التقنيات العقارية، بمختلف أنواعها، ومواكبة رحلة التحول الرقمي في منظومة قطاع العقار، وكذلك دور التقنيات الناشئة وأثرها في مستقبل "البروبتك"، علاوة على دور تقنيات البناء الحديث وكذلك تقنيات الواقع الافتراضي والذكاء الاصطناعي في صناعة مستقبل العقار، بصورة عامة".
يُذكر أن القمة العالمية للبروبتك، أُقيمت في الرياض خلال الفترة من 27 إلى 28 أكتوبر 2024 م ونظمتها الهيئة العامة للعقار، وأعلنت في ختام أعمالها عن توصياتها الختامية وذلك بعد أن شهدت أعمالها انعقاد 50 جلسة علمية وحوارية و40 ورشة عمل، شارك فيها نحو 100 متحدث من 80 دولة وحضرها ما يقرب من الـ 9000 مستفيد وشاهدها عبر البث الرقمي، كذلك أكثر من 450 ألف مشاهد.
ومثلت القمة فرصة نادرة للمشاركة للوقوف على أحد تقنيات العقار وتبادل التجارب والخبرات ووجهات النظر مع قادة الفكر وصناع القرار العقاري، على مختلف المستويات المحلية والإقليمية والدولية، وسيتم عقد النسخة القادمة للقمة العالمية للبروبتك في أكتوبر 2025.