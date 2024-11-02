"الحربي": استضافة المملكة لأعمال "القمة العالمية للبروبتك" دليل على مواكبتنا لتقنيات منظومة العقار

يُذكر أن القمة العالمية للبروبتك، أُقيمت في الرياض خلال الفترة من 27 إلى 28 أكتوبر 2024 م ونظمتها الهيئة العامة للعقار، وأعلنت في ختام أعمالها عن توصياتها الختامية وذلك بعد أن شهدت أعمالها انعقاد 50 جلسة علمية وحوارية و40 ورشة عمل، شارك فيها نحو 100 متحدث من 80 دولة وحضرها ما يقرب من الـ 9000 مستفيد وشاهدها عبر البث الرقمي، كذلك أكثر من 450 ألف مشاهد.