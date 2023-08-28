المتحف الوطني يكشف أسرار رحلات الطيور المهاجرة في برنامج يستمر يومين

وشهد البرنامج الذي أقيم على مدى يومين، إقامة لقاء "هجرة الطيور في السعودية" الذي قدّمه الأسترالي الدكتور كريس بولاند، المتخصص في علم الطيور، وتحدث خلاله عن دوافع الطيور المهاجرة نحو فضاءات جديدة، وبواعث عبورها أسرابًا فوق سماء المملكة، مستعرضًا العديد من الصور الفريدة والآسرة للطيور، وسط تفاعل من قبل الحضور المهتمين والمتخصصين في مجال علم الطيور.