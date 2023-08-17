"تطوير الشرقية": أراضي المنطقة تزخر بالمزايا النسبية.. ودورنا يكمن في تعظيم الفائدة منها

وفي التفاصيل، قالت الهيئة عبر تغريدة تم نشرها عبر حسابهم بمنصة "اكس" ؛ إن إجمالي مساحة محافظة العديد تبلغ 32,795 ؛ وبقيق 6,630 ؛ الخبر 726 ؛ الدمام 647 ؛ القطيف 481 ؛ رأس تنورة 301 ، البيضاء 1,279 ، الجبيل 6,992 ، الخفجي 7,923 ، حفر الباطن 52,817 ، قرية العليا 20,185 ، النعيرية 20,197 ، الأحساء 377,938.