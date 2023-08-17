محليات

"تطوير الشرقية": أراضي المنطقة تزخر بالمزايا النسبية.. ودورنا يكمن في تعظيم الفائدة منها

أكدت الهيئة أنها تقوم بإعداد الدراسات والخطط الاستراتيجية الشاملة والبرامج التنفيذية وتحديثها
"تطوير الشرقية": أراضي المنطقة تزخر بالمزايا النسبية.. ودورنا يكمن في تعظيم الفائدة منها

أكدت هيئة تطوير المنطقة الشرقية، أن إجمالي مساحة المنطقة تبلغ 529,038 كم2، وأن هذه الأرض مساحات تزخر بالمزايا النسبية ودور الهيئة يكمن بتعظيم الفائدة منها .

وفي التفاصيل، قالت الهيئة عبر تغريدة تم نشرها عبر حسابهم بمنصة "اكس" ؛ إن إجمالي مساحة محافظة العديد تبلغ 32,795 ؛ وبقيق 6,630 ؛ الخبر 726 ؛ الدمام 647 ؛ القطيف 481 ؛ رأس تنورة 301 ، البيضاء 1,279 ، الجبيل 6,992 ، الخفجي 7,923 ، حفر الباطن 52,817 ، قرية العليا 20,185 ، النعيرية 20,197 ، الأحساء 377,938.

وأضافت الهيئة في تغريدة أخرى: التخطيط الشامل للمحافظات والمدن من أهم أدوار الهيئة، حيث تُعنى هيئة تطوير المنطقة الشرقية بإعداد الخطط والدراسات والمخططات الاستراتيجية الشاملة للمنطقة وبرامجها التنفيذية، وإقرارها، وتحديثها عند الحاجة.

وأشارت : يعد التخطيط الشامل بمثابة مرجع استراتيجي ينظم التنمية المستقبلية للمدينة من خلال مرجعية تنظيمية ومخططات هيكلية، وسياسات حضرية، وخطة إدارة حضرية ، تمثل في مجموعها برنامج العمل المشترك لجميع المؤسسات العاملة في المدينة، ودليلاً لجميع البرامج التنفيذية لهذه المؤسسات.

هيئة تطوير المنطقة الشرقية

أخبار قد تعجبك

No stories found.
صحيفة سبق الالكترونية
sabq.org