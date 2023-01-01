يشجع المبادرات التطوعية ذات الصلة بها.. " الغانمي" يدشن أعمال صندوق دعم الجمعيات

كما يرمي الصندوق إلى دعم الجمعيات في مجال الاستثمار والابتكار الاجتماعي، وتطوير وسائلها لتحقيق غاياتها، وتشجيع المبادرات التطوعية ذات الصلة بها، وتمويل الدراسات والبحوث المرتبطة بها، ما يُسهم في تطوير أعمالها وبرامجها، ويعزز مستوى العمل التطوعي فيها ويُحسِّنه، فضلاً عن دعم الجمعيات الناشئة والمساهمة في بناء قدراتها المؤسسية وتحقيق أهدافها.