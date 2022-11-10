بوصفها شريك التمكين الرقمي.. "sirar by stc" تشارك في المنتدى الدولي للأمن السيبراني

شاركت sirar by stc، المزود الرقمي لخدمات الأمن السيبراني المتقدمة، التي تُمكّن المؤسسات من التحكم في قدراتها الإلكترونية وبيئاتها الرقمية، في المنتدى العالمي للأمن السيبراني الذي عُقد في فندق الريتزكارلتون بالرياض، خلال الفترة من ٩ إلى ١٠ نوفمبر ٢٠٢٢م، تحت شعار "إعادة التفكير في الترتيبات السيبرانية العالمية"، بوصفها شريك التمكين الرقمي. ويعد المنتدى الذي تنظمه الهيئة الوطنية للأمن السيبراني منصة عالمية تجمع صنّاع القرار وممثلي الحكومات والشركات، وقادة الأمن السيبراني والأوساط الأكاديمية والمنظمات غير الحكومية، لعقد شراكات جديدة، وإجراء حوارات هادفة بشأن قضايا الأمن السيبراني الدولية.
وغطت جلسات المنتدى خمسة محاور؛ حيث تناول المحور الأول (آفاق التغيير في المشهد السيبراني) تهديدات الأمن السيبراني الراهنة والمستقبلية، وكيفية توفير التقنيات كحلول آمنة.. فيما ناقش المشاركون في المحور الثاني (الاقتصادات السيبرانية) مجالات الاستفادة من قوى السوق، والبرامج التحفيزية والحوكمة الاقتصادية، في تشكيل الفضاء السيبراني.. أما المحور الثالث (التطور الجيوسيبراني) فناقش الترتيبات السيبرانية العالمية المتغيرة باستمرار.. في حين غطى المحور الرابع (مستقبل العمل السيبراني)، وسبل استقطاب الكفاءات وتنميتها، والحفاظ عليها من خلال فهم التحديات، وتوفير الحوافز الملائمة.. أما المحور الخامس (الأمن السيبراني للجميع) فاستعرض حلولًا عملية لسد الفجوة السيبرانية عالميًّا، وضمان تحقيق الأمن السيبراني لجميع المجتمعات؛ لا سيما الدول النامية.
وبهذه المناسبة، أشار الرئيس التنفيذي لشركة sirar by stc المهندس فهد الجطيلي إلى ضرورة تكاتف الجهود لتشكيل موقف أمني متماسك يكفل حماية المكتسبات التي حققتها المملكة في مختلف القطاعات من أي مخاطر إلكترونية محتملة، خاصة وأن المملكة تمضي قدمًا باتجاه رؤية مستقبلها الطموحة وابتكاراتها الرقمية المتنوعة.
وأضاف الجطيلي: "تستهدف sirar by stc عبر هذا المنتدى زيادة الوعي بأهمية الأمن السيبراني، وتعزيز الجهود من أجل الوصول إلى مستقبل رقمي متطور، ومن هذا المنطلق فإن الشركة تحرص على مشاركة كفاءاتها وخبراتها العالمية مع خبراء تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، لمواصلة تنفيذ مشاريعها الرقمية وحلولها نحو التحول الرقمي المنشود".
وخلال المنتدى، سلطت sirar by stc الضوء على خدماتها الاستشارية في مجال حوكمة الأمن السيبراني، وإدارة مخاطر الأمن السيبراني، وصمود الأمن السيبراني، واختبار الاختراق السيبراني وفحص مؤشراته، إلى جانب استعراضها لبعض منتجاتها مثل حماية البريد الإلكتروني، والإنترنت الآمن، وإدارة الثغرات الأمنية وكشفها، وهجمات حجب الخدمة الموزعة، والوعي الأمني والتدريب.