بوصفها شريك التمكين الرقمي.. "sirar by stc" تشارك في المنتدى الدولي للأمن السيبراني

وغطت جلسات المنتدى خمسة محاور؛ حيث تناول المحور الأول (آفاق التغيير في المشهد السيبراني) تهديدات الأمن السيبراني الراهنة والمستقبلية، وكيفية توفير التقنيات كحلول آمنة.. فيما ناقش المشاركون في المحور الثاني (الاقتصادات السيبرانية) مجالات الاستفادة من قوى السوق، والبرامج التحفيزية والحوكمة الاقتصادية، في تشكيل الفضاء السيبراني.. أما المحور الثالث (التطور الجيوسيبراني) فناقش الترتيبات السيبرانية العالمية المتغيرة باستمرار.. في حين غطى المحور الرابع (مستقبل العمل السيبراني)، وسبل استقطاب الكفاءات وتنميتها، والحفاظ عليها من خلال فهم التحديات، وتوفير الحوافز الملائمة.. أما المحور الخامس (الأمن السيبراني للجميع) فاستعرض حلولًا عملية لسد الفجوة السيبرانية عالميًّا، وضمان تحقيق الأمن السيبراني لجميع المجتمعات؛ لا سيما الدول النامية.