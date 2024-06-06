"الإرشاد الزراعي": ضبط درجة الحموضة وتركيز الأملاح بالمحلول المغذي يزيد الإنتاج بنظام الزراعة بدون تربة

وأوضح أنه يمكن المتابعة يومياً لقياس الحموضة والأملاح للمحلول المغذي بالأجهزة المخصصة على أن تكون درجة الحموضة للمحلول بين 6.5 إلى 7.5 ويتراوح تركيز الأملاح بين 1 إلى 3 م لكل سم.