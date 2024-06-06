"الإرشاد الزراعي": ضبط درجة الحموضة وتركيز الأملاح بالمحلول المغذي يزيد الإنتاج بنظام الزراعة بدون تربة

أكد الإرشاد الزراعي أن ضبط درجة الحموضة وتركيز الأملاح في المحلول المغذي يزيد من إنتاج المحاصيل في نظم الزراعة بدون تربة.
وقال المرشد الزراعي المهندس يوسف القرزعي: إن الحموضة تسمح للنبات بامتصاص العناصر الغذائية بالتربة، محذرًا من انخفاض الحموضة أو ارتفاعها بشكل كبير.
وأضاف "القرزعي" أن ارتفاع الأملاح يؤدي إلى انخفاض قدرة جذور النبات على امتصاص الماء والعناصر نتيجة ارتفاع الضغط الأسموزي للمحلول.
وأوضح أنه يمكن المتابعة يومياً لقياس الحموضة والأملاح للمحلول المغذي بالأجهزة المخصصة على أن تكون درجة الحموضة للمحلول بين 6.5 إلى 7.5 ويتراوح تركيز الأملاح بين 1 إلى 3 م لكل سم.