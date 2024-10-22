"الأرصاد" يُنبِّه 9 مناطق: أمطار متوسطة إلى غزيرة ورياح شديدة وأتربة مثارة

كما تشهد منطقة مكة المكرمة أمطارًا خفيفة مع رياح نشطة وتدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة القنفذة والليث وبحرة ورنية ورهاط ومدركة والجموم والكامل والعاصمة المقدسة. وتشهد أمطارًا متوسطة على الخرمة والمويه وتربة وجذم ويلملم وأضم وبني يزيد وميسان والعرضيات، وأمطارًا غزيرة على الطائف، وتستمر حتى الساعة الـ 22 من مساء الأربعاء.