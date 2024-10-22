"الأرصاد" يُنبِّه 9 مناطق: أمطار متوسطة إلى غزيرة ورياح شديدة وأتربة مثارة

أصدر المركز الوطني للأرصاد عبر نظام الإنذار المبكر تنبيهات عدة حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة في مناطق (مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية وتبوك وجازان وعسير والباحة والقصيم).
وتفصيلاً، نبَّه المركز منطقة المدينة المنورة بأنها تشهد أتربة مثارة مع رياح نشطة وتدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة العلا. وتشهد عوالق ترابية على الحناكية والمدينة المنورة، وأمطارًا خفيفة على المهد ووادي الفرع، وتستمر الحالات حتى الساعة الـ 20 من مساء الأربعاء.
وتشهد منطقة تبوك أتربة مثارة مع رياح نشطة وتدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة تيماء. وتشهد رياحًا شديدة على الوجه وأملج والبدع وحقل وضباء ونيوم وشرما، وتستمر الحالات حتى الساعة الـ 17 من مساء الأربعاء.
كما تشهد منطقة مكة المكرمة أمطارًا خفيفة مع رياح نشطة وتدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة القنفذة والليث وبحرة ورنية ورهاط ومدركة والجموم والكامل والعاصمة المقدسة. وتشهد أمطارًا متوسطة على الخرمة والمويه وتربة وجذم ويلملم وأضم وبني يزيد وميسان والعرضيات، وأمطارًا غزيرة على الطائف، وتستمر حتى الساعة الـ 22 من مساء الأربعاء.
ونبّه المركز منطقة الرياض بأنها تشهد عوالق ترابية مع تدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة الأفلاج والسليل ووادي الدواسر والزلفي والغاط والمجمعة وشقراء والدوادمي والرين والقويعية وعفيف والحريق والخرج والدلم والمزاحمية وحوطة بني تميم والدرعية والعاصمة الرياض وثادق وحريملاء ورماح وضرما ومرات. وتشهد أمطارًا خفيفة على الزلفي والغاط والمجمعة وشقراء والدوادمي والرين والقويعية وعفيف، وتستمر الحالات حتى الساعة الـ 23 من مساء الأربعاء.
وتشهد منطقة الباحة أمطارًا متوسطة مع رياح شديدة السرعة وسيول وصواعق رعدية. وتشمل الحالة الحجرة والمخواة وفرعة غامد الزناد وقلوة. وتشهد أمطارًا غزيرة على الباحة والعقيق والقرى والمندق وبلجرشي وبني حسن، وتستمر الحالات حتى الساعة الـ 20 من مساء الأربعاء.
ونبه المركز منطقة عسير بأنها تشهد أمطارًا متوسطة مع رياح شديدة السرعة وسيول وصواعق رعدية. وتشمل الحالة أبها وأحد رفيدة والحرجة والربوعة وخميس مشيط وسراة عبيدة وظهران الجنوب والنماص وبلقرن وتنومة. وتشهد أمطارًا غزيرة على المجاردة وبارق ورجال ألمع ومحايل، وأمطارًا خفيفة على البرك والقحمة والأمواه والعرين وبيشة وتثليث وطريب، وتستمر الحالات حتى الساعة الـ 20 من مساء الأربعاء.
وكذلك تشهد منطقة جازان أمطارًا متوسطة مع رياح شديدة السرعة وسيول وصواعق رعدية. وتشمل الحالة أبو عريش وأحد المسارحة والطوال والفطيحة وصامطة وصبيا وضمد. وتشهد أمطارًا غزيرة على الحرث والدائر والريث والعارضة والعيدابي وفيفا وهروب والدرب وبيش، وأمطارًا خفيفة على جازان وفرسان، وتستمر الحالات حتى الساعة الـ 21 من مساء الأربعاء.
وتشهد منطقة القصيم أتربة مثارة مع رياح نشطة وتدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة الأسياح والبدائع والبكيرية والثامرية والشماسية والعمار والمذنب وبريدة وعنيزة وعيون الجواء والخبراء والرس والفوارة والنبهانية ورياض الخبراء وضرية وعقلة الصقور، وتستمر حتى الساعة الـ 18 من مساء الأربعاء.
ونبه المركز المنطقة الشرقية بأنها تشهد أتربة مثارة مع رياح نشطة وتدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة حفر الباطن والخفجي والنعيرية وقرية العليا، وتستمر حتى الساعة الـ 18 من مساء الأربعاء.