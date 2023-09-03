موهوبو السعودية يحقِّقون 3 جوائز عالمية في أولمبياد المعلوماتية الدولي 2023 بالمجر

وعُقد أول أولمبياد للمعلوماتية على مستوى العالم في بلغاريا عام 1989م، برعاية اليونيسكو والاتحاد الدولي لمعالجة المعلومات IFIP، وكانت أولى مشاركات السعودية في عام 2019م. وهو واحد من أولمبيادات العلوم الدولية الخمسة التي يتم تنظيمها حول العالم، ومن أعرق مسابقات علوم الحاسب الآلي، كما يعد ثاني كبرى مسابقات الأولمبياد بعد أولمبياد الرياضيات الدولي من حيث عدد الدول المشاركة. ويتنافس الطلاب في المسابقة على أساس فردي؛ إذ تتاح المشاركة لأربعة طلاب فقط من كل دولة لتمثيلها في المنافسة الدولية.