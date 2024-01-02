مالك "الزعيمات" يكتسح أشواط الشقح ويحقق "نخبة النخبة" بمهرجان للإبل

حقّق مالك "الزعيمات" المشارك موسى بن عبدالعزيز الموسى، اليوم، المركز الأول في مسابقة نخبة النخبة للون الشقح في مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل بنسخته الثامنة التي تقام تحت شعار "عز لأهلها"، فيما حلّ المشارك ظافر عيد العريدي الموسى وصيفًا بالمسابقة.
وتعتمد مسابقة نخبة النخبة على المواجهات المباشرة بين فرديتين من كل مشارك وتصفية فردية فائزة واحدة في كل مواجهة، حيث يحسم الفوز المشارك بأكثر الفرديات الفائزة في مجموع المواجهات مع المنافس، إذ تُعد من أقوى المنافسات، ويشارك فيها أجمل مزاين الإبل، بحيث يشارك المالك بعشرين فردية من أندر وأجمل ما يملك من الإبل، وهي المنافسة الوحيدة التي تعتمد على المقابلات المباشرة بين الفرديات ويتوج فيها فائز ووصيف فقط.
وتضمنت فعاليات المهرجان مسابقات في أكثر من 320 شوطًا تنافسيًا (مزاين وهجن وهجيج وطبع) بجميع الألوان في أشواط "المزاين، مجاهيم، ومغاتير، وأصايل، وسواحل، ومهجنات"، فردي وجمل.