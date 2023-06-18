إنقاذ حياة حاج عراقي تعرض لنزيف دماغي حاد في المدينة المنورة

يذكر أن "الصحة" قدمت خدماتها الطبية لأكثر من 32 ألف حاج منذ مطلع شهر ذي القعدة المنصرم، منها 99 عملية جراحية تم إجراؤها في عدد من المنشآت الصحية في منطقة المدينة المنورة.