نشرة سوق العمل: انخفاض تاريخي لبطالة السعوديات.. وعدد المواطنين من الجنسين بالقطاع الخاص يتجاوز المليونين

وتعكس هذه النتائج الإيجابية استمرار سوق العمل السعودي في التوسع باستقطاب الكوادر الوطنية, ففي مجال دعم وتمكين المرأة أثمرت الجهود التي تقوم بها منظومة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في مجال دعم وتمكين المرأة وزيادة مشاركتها في سوق العمل إلى تحقيق انخفاض تاريخي غير مسبوق لمعدل البطالة بين السعوديات، حيث انخفضت نسبة البطالة في الربع الرابع من عام 2023م إلى 13.7% بواقع 2.6 نقطة مئوية عن الربع الثالث والبالغ 16.3%، فيما استقر معدل بطالة السعوديين من الذكور خلال الربع الرابع من عام 2023م, عند 4.6% وهو ذات المستوى في الربع الثالث.