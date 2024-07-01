جامعة الملك عبدالعزيز تعلن مواعيد القبول والتسجيل لعام 1446هـ

وأشارت العمادة إلى أن فتح بوابة القبول سيبدأ من يوم الإثنين 2 /1/ 1446هـ، ويستمر حتى يوم الخميس 12 /1/ 1446هـ، في حين حدّدت العمادة مواعيد تأكيد طلبات القبول للمتقدمين من يوم الأحد 8 /1/ 1446 هـ إلى يوم الخميس 12 /1/ 1446هـ.