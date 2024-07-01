جامعة الملك عبدالعزيز تعلن مواعيد القبول والتسجيل لعام 1446هـ

أعلنت عمادة القبول والتسجيل بجامعة الملك عبدالعزيز، اليوم، مواعيد القبول الإلكتروني للطلاب والطالبات من خريجي وخريجات المرحلة الثانوية للعام الجامعي المقبل 1446هـ.
وأشارت العمادة إلى أن فتح بوابة القبول سيبدأ من يوم الإثنين 2 /1/ 1446هـ، ويستمر حتى يوم الخميس 12 /1/ 1446هـ، في حين حدّدت العمادة مواعيد تأكيد طلبات القبول للمتقدمين من يوم الأحد 8 /1/ 1446 هـ إلى يوم الخميس 12 /1/ 1446هـ.
وسيتم إعلان النتائج النهائية لقبول المرشحين يوم الإثنين 16 /1/ 1446هـ، لافتةً إلى أن التقديم متاحٌ لحملة الشهادة الثانوية من جميع مناطق المملكة.