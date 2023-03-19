المدينة المنورة... إنهاء معاناة مريض من آلام 15 عامًا من العصب الخامس بـ"سلمان" الطبية 

تمكن فريق طبي متخصص بجراحة المخ والأعصاب بمدينة الملك سلمان الطبية بالمدينة المنورة من إنهاء معاناة مريض ستيني كان يعاني من آلام مستمرة بالوجه استمرت لأكثر من خمسة عشر عاماً .
وفي تفاصيل الحالة، حضر المريض إلى مستشفى المدينة المنورة وهو يعاني من آلام مستمرة في الوجه، رغم استخدامه عددًا من المسكنات، وبعد إجراء الفحوصات اللازمة أظهرت نتائج الأشعة المغناطيسية وجود التصاق الشريان المخيخي العلوي الأيسر مع العصب الخامس الأيسر.
وبين تجمع المدينة المنورة الصحي أنه تمت مناقشة الحالة مع المريض وعرض الحلول العلاجية بالتفصيل، ولكن كان اختيار المريض للطريقة الأفضل وهي إجراء العملية الجراحية بفصل الالتصاق الشرياني عن العصب الخامس من الجهة اليسرى والاستعانة بجهاز الملاحة العصبي وجهاز الميكروسكوب المتقدم من خلال جرح خلف الأذن تقريباً 3 سم، وتكللت العملية بالنجاح ولله الحمد واختفت الآلام وغادر المريض المستشفى بصحة جيدة.