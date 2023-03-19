المدينة المنورة... إنهاء معاناة مريض من آلام 15 عامًا من العصب الخامس بـ"سلمان" الطبية 

وفي تفاصيل الحالة، حضر المريض إلى مستشفى المدينة المنورة وهو يعاني من آلام مستمرة في الوجه، رغم استخدامه عددًا من المسكنات، وبعد إجراء الفحوصات اللازمة أظهرت نتائج الأشعة المغناطيسية وجود التصاق الشريان المخيخي العلوي الأيسر مع العصب الخامس الأيسر.