"دار وإعمار" تكشف عن مشاريع نوعية بقيمة تقارب 5 مليارات ريال في معرض "سيتي سكيب العالمي" بالرياض 2024

تكشف "دار وإعمار" خلال فعاليات المعرض عن 3 مشاريع عقارية نوعية تقوم بتطويرها مع "الشركة الوطنية للإسكان"، حيث تصل القيمة الإجمالية لمشاريع شركة "دار وإعمار" مع "الوطنية للإسكان" إلى 9 مليارات ريال، وهي تعكس حجم الشراكة الاستراتيجية منذ بداية العلاقة بينهما، ومساهمتها الفعّالة في تطوير القطاع العقاري السعودي، وتؤكد مكانة الشركة كواحدة من أبرز المطورين في المملكة.